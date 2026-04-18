Sono stati consegnati i fondi raccolti attraverso l’iniziativa “Sette passi per un sorriso”, un progetto promosso dal dottore e dall’associazione locale. L’obiettivo principale è sostenere le persone con disturbi dello spettro autistico. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e di alcuni beneficiari. La somma raccolta sarà destinata a interventi di supporto e a servizi dedicati alle famiglie.

Una mattinata di profonda commozione e impegno civile quella vissuta dall’Associazione Rosa Samnium APS di Benevento presso il Circolo della Stampa di Avellino. L’incontro, coordinato dal dott. Carlo Iannace, ha rappresentato il momento della consegna ufficiale dei fondi raccolti attraverso il progetto natalizio “Sette passi per un sorriso”, iniziativa alla quale ha partecipato anche la Rosa Samnium. Le risorse saranno destinate al sostegno concreto dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, tra cui l’associazione fABA “Famiglie Bambini Autistici” di Benevento, presieduta da Elena Pinto. La giornata ha confermato il legame tra l’associazione e il progetto “The Power of Pink”, promosso da anni dal dott.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Solidarietà per l’autismo: consegnati i fondi di “Sette passi per un sorriso”

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