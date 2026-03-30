Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in uno dei principali luoghi simbolo della zona per partecipare all’evento “Autismo in Valle”. La manifestazione ha visto l’affluenza di molte persone, con momenti di partecipazione e attività colorate lungo il sito. La partecipazione è stata diffusa e visibile, con un’attenzione particolare nei momenti di coinvolgimento collettivo.

Passeggiata tra i percorsi archeologici con studenti, famiglie e associazioni: l’iniziativa promossa da Asp, scuola e Parco diventa un segnale concreto di attenzione e partecipazione sul tema dell’inclusione Una mattinata di partecipazione, colori e presenza diffusa lungo uno dei luoghi simbolo del territorio. Si è svolta con una notevole affluenza la passeggiata “Autismo in Valle”, l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che ha coinvolto studenti, famiglie, operatori e associazioni tra i percorsi della Valle dei Templi. La giornata era stata preceduta, lo scorso 26 marzo, da una conferenza a Casa Sanfilippo durante la quale erano stati illustrati obiettivi e modalità dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - I templi si riempiono di passi e colori: in centinaia per “Autismo in Valle”

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