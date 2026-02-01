Passo dopo passo insieme per invocare la pace Seicento in corteo

Circa 600 persone hanno sfilato ieri pomeriggio a Grosseto per chiedere pace e vita. La manifestazione, chiamata “Passo dopo passo per la Pace e per la Vita”, ha riunito cittadini di ogni età che hanno attraversato le strade della città con canti, striscioni e tanta energia. I partecipanti hanno voluto dimostrare che la pace non è un’idea astratta, ma una responsabilità quotidiana, da mettere in pratica nelle relazioni e nelle comunità. Una manifestazione colorata e compatta, che ha lasciato un segno forte nel centro di Gros

GROSSETO Una marea festosa e colorata ha attraversato ieri pomeriggio le strade di Grosseto per ' Passo dopo passo per la Pace e per la Vita ', l'iniziativa che ha visto la partecipazione di almeno 600 persone, unite dal desiderio di affermare pubblicamente che la pace non è un tema astratto o lontano, ma una responsabilità quotidiana che riguarda le comunità, le relazioni e la vita di ciascuno. Senza bandiere e senza schieramenti, famiglie, bambini, giovani, nonni, associazioni, scuole cattoliche e realtà ecclesiali del territorio hanno camminato insieme, scegliendo uno stile disarmato e inclusivo per condannare le guerre, le ingiustizie e ogni forma di violenza che segna il nostro tempo.

