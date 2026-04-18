Tra pochi giorni verrà inaugurata la nuova stagione al Pontino Tagliapietra, l’area verde di via Agnelli che si prepara ad accogliere nuovamente residenti e visitatori. Questa volta, l’evento prevede una colazione musicale rivolta ai giovani, nel rispetto delle normative vigenti. L’area, attrezzata e aperta al pubblico, sarà pronta a ospitare attività e incontri per tutta la comunità con l’arrivo della primavera.

Manca poco all’inaugurazione stagionale del Pontino Tagliapietra, l’area verde attrezzata di via Agnelli che con l’arrivo della bella stagione si prepara nuovamente ad accogliere giovani, famiglie e cittadini. In occasione dell’apertura ufficiale, in programma domenica, Pro Loco Copparo in collaborazione con il gestore del chiosco Dal Vero e il patrocinio del Comune, ha organizzato un evento di tendenza soprattutto tra i giovani: il soft clubbing, ossia la colazione accompagnata da musica. Si chiamerà infatti “Morning Club Pontino”, l’appuntamento che animerà il parco dalle 9 del mattino sino all’aperitivo serale. La giornata inizierà con la prima esperienza di soft clubbing a Copparo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soft clubbing al Pontino Tagliapietra. Colazione in musica per i giovani

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