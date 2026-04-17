Il ' Pontino' inaugura la stagione in programma una giornata di ' soft clubbing' | ecco cos' è

Il pontino Tagliapietra si prepara a riaprire i battenti con l’inaugurazione della nuova stagione, prevista nelle prossime settimane. In programma una giornata dedicata al ‘soft clubbing’, un evento che vedrà coinvolti numerosi partecipanti, tra giovani, famiglie e residenti della zona. La riapertura dell’area verde attrezzata di via Agnelli segna l’inizio di un periodo di attività e iniziative dedicate alla comunità locale.

Manca poco all’inaugurazione stagionale del Pontino Tagliapietra, l’area verde attrezzata di via Agnelli che con l’arrivo della bella stagione si prepara nuovamente ad accogliere giovani, famiglie e cittadini. In occasione dell’apertura ufficiale, in programma domenica 19, Proloco Copparo in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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