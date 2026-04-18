Sofia Raffaeli lontana dal podio in Coppa del Mondo Onofriichuk si consacra davanti alla Campionessa Olimpica

Nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli non è riuscita a salire sul podio nel concorso generale individuale. La gara è stata caratterizzata da una vittoria di Onofriichuk, che ha ottenuto il miglior punteggio davanti alla Campionessa Olimpica. La competizione ha visto numerosi atleti sfidarsi su diverse specialità, con alcune ginnaste che hanno migliorato le loro performance rispetto alle tappe precedenti.

Sofia Raffaeli è rimasta lontana dal podio nel concorso generale individuale che ha animato la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo aver chiuso la prima metà di gara al sesto posto (27.900 con le clavette e 27.000 con il nastro), la fuoriclasse marchigiana si è cimentata con il cerchio (28.950) e con la palla (27.250), non riuscendo però a recuperare terreno nei confronti delle rivali e a battagliare per una posizione di maggior rilievo. Il bronzo olimpico e mondiale ha terminato l’all-around in sesta posizione con il punteggio complessivo di 111.100, non riuscendo a confermarsi sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la terza piazza conseguita un mesetto fa in occasione della prova d’apertura disputata a Sòfia (Bulgaria).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Raffaeli lontana dal podio in Coppa del Mondo, Onofriichuk si consacra davanti alla Campionessa Olimpica Notizie correlate Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del MondoSofia Raffaeli ha commesso degli errori nella prima metà del concorso generale individuale che sta animando la penultima tappa della Coppa del Mondo... Raffaeli sul podio a Sofia: terzo posto nel concorso generale alla prima tappa di Coppa del MondoLa medagliata olimpica e mondiale risponde alle imprecisioni di Marbella con quattro esercizi di qualità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del Mondo; Ritmica, Coppa del Mondo Baku 2026: Raffaeli 6ª a metà gara, guida Onofriichuk; Sofia Raffaeli si rituffa in Coppa del Mondo, caccia a nuovi podi: sfida titanica con Varfolomeev e Nikolova; Ginnastica ritmica, Italia lontana nell’esercizio misto in Coppa del Mondo. Spartizione individuale. Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del MondoSofia Raffaeli ha commesso degli errori nella prima metà del concorso generale individuale che sta animando la penultima tappa della Coppa del Mondo di ... oasport.it sofia raffaeliRimani aggiornato su Sofia raffaeli con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è d ... sport.quotidiano.net Anche Sofia Raffaeli chiude la seconda giornata di qualifica della #WCBaku con due buone prestazioni! Cerchio: 28.950 Palla: 27.250 L'azzurra occupa la quarta posizione provvisoria nell'All-Around (110.100), ma all'appello manca ancora l'ultimo gruppo x.com WC Baku AA Sofia Raffaeli CV 27.900 NA 27.000 - facebook.com facebook