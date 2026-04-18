Michelle Pfeiffer, attrice nota per la sua lunga carriera, sta tornando sul piccolo schermo con due nuove serie TV. In un’intervista, ha rivelato di aver avuto paura di fallire prima di accettare questi ruoli. Nel corso della sua vita, ha partecipato a circa sessanta film, è madre di due figli e moglie dal 1993 di uno scrittore e produttore. La sua vita privata sembra stabile e felice.

U na sessantina di film, due figli e un matrimonio solido e felice (è sposata dal 1993 con lo scrittore e produttore David E. Kelley): ecco che cosa c’è voluto per farle trovare il giusto equilibrio tra professione e vita personale e per farla finalmente sentire più rilassata. «Ora sono più in pace con me stessa» dice durante la nostra conversazione su Zoom. «Ma lo sa cosa veramente desidero, ora e per i prossimi giorni? Incontrare la mia nipotina e stare con lei. È l’unica cosa che cerco, che voglio». Michelle Pfeiffer è magnetica in prima fila alla sfilata Armani Privé X Leggi anche › Michelle Pfeiffer: «Ho una bussola interiore» Non è mai stata una chiacchierona Michelle Pfeiffer.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Michelle Pfeiffer torna in due serie tv e confessa: «Ho avuto paura di fallire»

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Per la prima della serie TV "The Madison", Michelle Pfeiffer ha catturato subito l’attenzione per il suo look total leather di Saint LaurentPer la prima newyorkese della serie TV The Madison, Michelle Pfeiffer è apparsa insieme al marito David E.

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