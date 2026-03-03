Antonio Aruta d’Argento nella prova a squadre degli sciabolatori Under 20 | successo targato Champ Sommavesuvio

Durante il Campionato Europeo Under 20 di sciabola, il napoletano Antonio Aruta d’Argento ha conquistato una medaglia d’argento nella gara a squadre insieme ai fratelli Reale. La squadra italiana è stata sconfitta in finale dai russi con il punteggio di 45-42. La competizione si è svolta recentemente, coinvolgendo giovani atleti in una gara molto combattuta.

Il napoletano Antonio Aruta, insieme ai fratelli Reale, porta l'Italia all'argento nella prova a squadre del Campionato Europeo Under 20 di sciabola: finale persa 45-42 contro la Russia.

