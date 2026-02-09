Open Friend Day 2026 | l’IIS Alberti-Virgilio accoglie il futuro tra percorsi creatività e comunità

Sabato 7 febbraio, l’IIS Alberti-Virgilio ha aperto le sue porte per l’Open Friend Day 2026. Una giornata dedicata ai futuri studenti, con tante attività tra percorsi, laboratori e incontri. Le scuole di Paderno Dugnano hanno mostrato la loro forza, evidenziando le diverse anime che le rendono uniche. Sono stati momenti di confronto e scoperta, pensati per far conoscere meglio quello che la scuola può offrire. La mattinata è passata tra visite guidate e attività pratiche, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a scegliere il

Tempo di lettura: 5 minuti Una scuola unica, tre anime vibranti. Sabato 7 febbraio, l’IIS “Alberti-Virgilio” ha aperto le sue porte per l’Open Friend Day, un evento di orientamento che ha preso forme diverse ma complementari nei suoi principali plessi. Mentre a Benevento i futuri studenti esploravano la didattica per esperienze a via Calandra e la creatività applicata al Liceo Artistico, a San Giorgio del Sannio la proposta si è focalizzata su un altro aspetto fondamentale dell’offerta formativa. Una giornata che ha dimostrato come l’istituto sia una realtà radicata nel territorio, capace di offrire percorsi su misura in un clima di autentica accoglienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Open Friend Day 2026: l’IIS Alberti-Virgilio accoglie il futuro tra percorsi, creatività e comunità Approfondimenti su Alberti Virgilio La scuola investe sul futuro: all’IIS Alberti-Virgilio parte la filiera formativa 4+2 tra innovazione, laboratori e nuove competenze L’IIS Alberti-Virgilio introduce la nuova filiera formativa 4+2, un percorso che combina innovazione, laboratori e sviluppo di competenze. FOTO/ Open Day dell’Istituto Superiore “Alberti – Virgilio”, l’eccellenza di un modello educativo L’Open Day dell’Istituto Superiore “Alberti – Virgilio” si è svolto il 17 gennaio, offrendo a studenti e genitori l’opportunità di conoscere da vicino il percorso formativo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alberti Virgilio Argomenti discussi: Radio 24: Belmondo, Carfagna, Carone, Cartabia guests on Friends and foes; Liceo del Made in Italy, open day al Fermi di Montesarchio domenica 8; Friends and foes on Radio 24: Battista, Campedelli, Pregliasco and Profumo discuss politics, sport and research; OPEN FRIEND DAY: L’IIS Alberti-Virgilio di Benevento apre le porte al futuro (VIDEO). Open Day, il Mattei apre le porte a studenti e famiglieSabato 7 febbraio, a partire dalle ore 10.00, l’I.T.E. E. Mattei di Casamicciola Terme apre le proprie porte a studenti, famiglie e adulti interessati a conos ... ilgolfo24.it A Open day dell'università di Firenze oltre 9.000 iscrizioniSono oltre 9.000 le iscrizioni per l'Open day dell'Università di Firenze, al Polo didattico Morgagni: da oggi e fino al 7 febbraio si possono scoprire le opportunità didattica e i servizi predisposti ... ansa.it SABATO MATTINA CELEBRATO ALL'IIS ALBERTI DI BENEVENTO L'OPEN DAY FRIEND Ancora una tappa interessante organizzata presso la sede dell'IIS Alberti-Virgilio in via Calandra a Benevento per arricchire la presentazione dell'offerta formativa. “Ope facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.