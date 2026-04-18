Sisma 2016 | ripartono i fondi per le imprese investimenti al boom

Dopo un'interruzione tecnica, i fondi destinati alle imprese dei comuni colpiti dal sisma del 2016 stanno riprendendo a essere erogati regolarmente. Questa ripresa permette di aumentare gli investimenti nelle aree interessate, che erano rimasti in attesa di risorse per continuare le attività e i progetti di ricostruzione. La situazione riguarda le aziende che operano in queste zone, coinvolte in fase di rinnovamento e sviluppo.

Il flusso finanziario destinato alle imprese che operano nei comuni colpiti dal sisma del 2016 sta riprendendo la sua regolare cadenza dopo un breve intoppo tecnico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’organismo guidato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione, ha confermato che le liquidazioni previste per il settore privato torneranno alla normalità, con i pagamenti fissati per il prossimo 27 aprile. L’interruzione temporanea dei versamenti, verificatasi venerdì 10 aprile, è stata attribuita a un disallineamento di natura tecnica che non ha coinvolto direttamente la Struttura commissariale. Secondo quanto comunicato dai vertici della ricostruzione, l’anomalia è stata risolta e i fondi gestiti da CDP proseguiranno senza ulteriori intoppi, garantendo la continuità necessaria ai cantieri aperti nel Centro Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma 2016: ripartono i fondi per le imprese, investimenti al boom Notizie correlate Sisma 2016, stop al "doppio sconto" sui contributi: l'impresa deve pagare le tasseLa Corte tributaria di Perugia dà ragione al Fisco: l'esonero contributivo va tassato come sopravvenienza attiva. Venezuela: Eni e le altre compagnie petrolifere ripartono con l’ok degli Usa, nuove regole per gli investimenti.Venezuela, Petrolio e Manovre Americane: Eni tra le Autorizzate al Ritorno Le principali compagnie petrolifere mondiali, tra cui l’italiana Eni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ricostruzione sisma 2016, ripartono i pagamenti alle imprese; Teramo, offerte in chiesa anche con carta nella parrocchia; Sanità in Abruzzo, cambiano i tempi per usare le ricette. Ricostruzione post-sisma 2016: problema nei pagamenti alle impreseSaltato il trasferimento di fondi in programma il 10 aprile. Il commissario Castelli assicura che il problema, dovuto a un disallineamento tecnico, è stato risolto ... rainews.it Sisma 2016, confermati e potenziati i presìdi dei vigili del fuoco in AppenninoI presìdi straordinari dei vigili del fuoco di Amatrice (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) continueranno a operare regolarmente per tutto il 2026, in relazione allo stato di emergenza ancora ... ansa.it Paura tra Verzegnis e Preone: evacuata per precauzione una scuola a Tolmezzo. Gli esperti dell'Ogs monitorano l'area del sisma del 1928: «Decine di repliche in tre giorni, possibile che lo sciame continui con eventi fino a magnitudo 4» - facebook.com facebook Dopo sisma e bombe, l’alluvione. Pangea: "In Afghanistan è un disastro umanitario" x.com