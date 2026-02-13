Venezuela | Eni e le altre compagnie petrolifere ripartono con l’ok degli Usa nuove regole per gli investimenti

L’Ofac ha autorizzato Eni e altre grandi compagnie petrolifere a riprendere le attività in Venezuela, dopo mesi di blocco. La decisione arriva in seguito a nuove regole sugli investimenti che facilitano il ritorno delle aziende stranieri nel paese. La ripresa delle operazioni si concretizza anche con l’assegnazione di licenze temporanee, che permettono alle imprese di operare senza rischiare sanzioni.

Venezuela, Petrolio e Manovre Americane: Eni tra le Autorizzate al Ritorno. Le principali compagnie petrolifere mondiali, tra cui l’italiana Eni, hanno ottenuto il via libera dall’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro statunitense a riprendere le operazioni in Venezuela. Questa decisione, presa il 13 febbraio 2026, segna una svolta nella politica energetica del paese sudamericano e mira a incrementare la produzione petrolifera, dopo anni di restrizioni imposte dall’amministrazione Trump. Una Crisi Energetica e una Nuova Strategia Americana. Il Venezuela ha attraversato un periodo di profonda crisi economica e politica che ha avuto un impatto devastante sul settore petrolifero, un tempo motore dell’economia nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti decideranno chi potrà operare in Venezuela, garantendo ora la massima sicurezza nel paese.

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato che l'azienda è pronta a investire in Venezuela e a collaborare con compagnie statunitensi.

