Siracusano vice sindaco in caso di elezione Scurria lancia l' idea e fa il punto dopo gli incontri con i ministri

Il vice sindaco di Siracusa ha annunciato che, in caso di elezione a sindaco, proporrà alla coalizione di nominare come vicesindaco una donna ritenuta un punto di collegamento tra l’amministrazione locale e il governo centrale. Dopo incontri con alcuni ministri, ha spiegato di aver valutato questa possibilità e ha indicato il nome di questa figura come una scelta strategica per il futuro della città.

“Qualora dovessi essere eletto sindaco, proporrò alla coalizione la nomina di Matilde Siracusano come vicesindaco: è lei il trait d'union tra la mia amministrazione e il governo nazionale. Inutile che dica ciò che ha fatto per Messina e ciò che potrà ancora fare”. Marcello Scurria ha le idee.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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