Frana di Petacciato | Meloni fa il punto con i ministri Stop ai treni sulla linea adriatic

Il governo ha convocato i ministri per discutere della frana a Petacciato, considerata un’emergenza nazionale. La frana ha causato la sospensione totale del traffico ferroviario sulla linea adriatica, interessando la circolazione dei treni nella zona. La situazione è stata al centro di un incontro di governo, mentre le autorità stanno valutando interventi immediati per gestire la crisi.

AGI - La frana di Petacciato è un'emergenza nazionale. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea adriatica. Un tratto della A14 chiuso, che impatta con i problemi sulla statale 16 legati al crollo di un ponte sul Trigno. Puglia e Molise a rischio isolamento. Stop alle lezioni, anche universitarie, nella provincia di Campobasso. Circa 60 sfollati, ospitati anche in b&b e altre strutture, se non da parenti e amici. Sono le conseguenze della frana di Petacciato, con un fronte di smottamento di circa 4 chilometri, è il più esteso d'Europa. "È un' emergenza nazionale ", ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Roberti ha visitato il luogo della frana con il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo. 🔗 Leggi su Agi.it

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Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.

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Frana di Petacciato, dorsale Adriatica paralizzata: A14 e ferrovia chiuse, Italia divisa in due e 60 persone evacuate in MoliseFrana a Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviaria, 60 evacuati e Italia divisa in due. Emergenza nazionale e tempi lunghi per il ripristino. lamilano.it

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La frana di #Petacciato, in Molise, da ieri mattina è tornata a muoversi, creando gravi ripercussioni sulla viabilità. Atteso per un sopralluogo nel primo pomeriggio il capo della Protezione Civile. #Tg1 Elena Biggioggero - facebook.com facebook

La frana di Petacciato spezza l'Italia in due. Le immagini. Di @e_cicchetti x.com