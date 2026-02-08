Truffano una coppia di anziani per 10mila euro ma l' auto li incastra | tre 20enni denunciati e allontanati

Tre giovani di 20 anni sono stati denunciati e allontanati dopo aver truffato una coppia di anziani per 10mila euro. La truffa, fatta di gioielli e contanti, era appena stata messa a segno quando l’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi ha attirato l’attenzione della volante. Gli agenti, fermando l’auto, hanno scoperto cosa era successo poche ore prima e sono riusciti a identificare i responsabili.

Avevano appena messo a segno una truffa da 10mila euro tra gioielli e contanti, a danni di una coppia di anziani, ma l'auto a bordo della quale viaggiavano li ha incastrati consentendo agli agenti della squadra volante di scoprire quanto sarebbe avvenuto solo poche ore prima, di denunciare per.

