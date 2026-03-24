Scooter che sfrecciano, gruppi di giovani senza controllo, schiamazzi e risse anche violente. È questo lo scenario che si ripete in Piazza Gramsci, più volte documentato anche dalla nostra redazione. Notti insonni e paura per i residenti, non solo della piazza ma anche dell’area circostante fino alla zona alle spalle del Primo Circolo didattico. Qui si concentra una movida fuori controllo, ogni giorno, fino a tarda notte. Urla, musica ad alto volume, un via vai continuo di auto e moto: una situazione che, secondo i cittadini, supera ogni limite di tollerabilità. L’area pedonale, nata per famiglie e bambini, è spesso invasa da veicoli parcheggiati ovunque, anche davanti a portoni e cancelli, con danni e disagi per i residenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, scooter e risse in piazza Gramsci: residenti inviano lettera alla Procura e al sindaco

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