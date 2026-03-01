Roccastrada dice ’no’ alla plastica Plastic free e l’Amministrazione insieme per tutelare l’ambiente

L’amministrazione di Roccastrada ha annunciato un’azione concreta contro l’uso della plastica, aderendo a iniziative plastic free. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento e promuovere pratiche più sostenibili, coinvolgendo direttamente le autorità e le comunità locali. La decisione si traduce in un impegno ufficiale volto a limitare la presenza di prodotti monouso e a sensibilizzare su questo tema.

ROCCASTRADA Un impegno formale per rafforzare la tutela ambientale e contrastare l’ inquinamento da plastica. Il Comune di Roccastrada ha sottoscritto il protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Plastic Free Odv Onlus, avviando ufficialmente il percorso per ottenere il riconoscimento di "Comune Plastic Free". La firma è arrivata per mano dell’assessore all’Ambiente Emiliano Rabazzi, mentre per l’associazione era presente il referente provinciale Gianluca Ranaldi. Con la sottoscrizione del documento, l’amministrazione comunale si impegna a promuovere e valorizzare iniziative di tutela ambientale in collaborazione con Plastic Free, sostenendo lo sviluppo delle attività di volontariato sul territorio e lavorando per migliorare concretamente la qualità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

