La sindaca e la dirigente scolastica si sono unite ai bambini in cucina, preparando insieme piatti a base di pesce. Con grembiuli e sorrisi, hanno partecipato all’attività culinaria all’interno della scuola, coinvolgendo i piccoli in un momento di confronto diretto e pratico. L’evento si è svolto durante una giornata dedicata alle attività educative e pratiche, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra amministrazione scolastica e comunità.

Sindaca e dirigente scolastica letteralmente con le mani in pasta, tra sorrisi e grembiuli, mentre preparano piatti a base di pesce insieme ai bambini. E’ questa l’immagine che racconta al meglio lo spirito del progetto ‘Pappa Fish’ ad Altidona. Dalle mense scolastiche al laboratorio finale, l’iniziativa ‘Pappa Fish. Mangia bene, cresci sano come un pesce’, promossa dalla Regione Marche e finanziata con fondi europei, si è conclusa con gli studenti protagonisti. Attraverso il progetto, il pesce fresco dell’Adriatico è arrivato nelle scuole, migliorando la qualità dei pasti e valorizzando il territorio. Il servizio, curato da Serenissima Ristorazione, ha proposto ricette equilibrate e adatte ai più piccoli, selezionando le specie in base alla stagionalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaca e preside preparano il pasto per i bambini

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