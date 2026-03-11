San Severo | messaggio audio di una donna panico fra i genitori dei bambini Intervento della sindaca | calma Oggi

Stamattina a San Severo, una donna ha inviato un messaggio audio tramite WhatsApp in cui riferiva che una donna di carnagione scura stava per aprire l’auto in cui si trovavano lei, le sue due figlie e la sorella, tutte dirette a scuola e all’asilo. La notizia ha provocato il panico tra i genitori dei bambini, e la sindaca ha intervistato per calmare gli animi.

