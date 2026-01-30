La polemica sul dimensionamento delle scuole a Forlì si fa sentire forte. La sindaca, mamma di un bambino, dice che la decisione di accorpare l’istituto scolastico coinvolge direttamente le famiglie e rischia di creare problemi organizzativi. La sua preoccupazione è che con un preside e 1.600 studenti, la gestione diventa difficile e potrebbe compromettere la qualità dell’istruzione. La questione divide la comunità, mentre le proteste si fanno sempre più intense.

Forlì, 30 gennaio 2026 – “La decisione di accorpare il nostro Istituto scolastico è una scelta che riguarda da vicino la vita della nostra comunità e che, come sindaca, non posso accogliere con leggerezza ”. Parola di Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia, che solo due giorni fa ha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Lucia. Da amministratrice e neomamma per la seconda volta, Marianini si è sentita di dover commentare una decisione che la tocca così da vicino: quella, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, di accorpare l’Istituto Comprensivo di via Francesco Arcangeli con le scuole di Civitella e Galeata in un unico Istituto Comprensivo dell’alta Valle del Bidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dimensionamento scuole, è polemica nel Forlivese. La sindaca neomamma: “Un preside e 1.600 alunni. Rischi organizzativi”

Martedì sera il governo ha annunciato i nuovi dimensionamenti scolastici nel Forlivese, con due accorpamenti che riguardano specificamente questa zona.

Dal dicembre 2021, la Provincia di Forlì-Cesena ha investito significativamente nell’edilizia scolastica superiore, con interventi mirati a migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici e delle palestre.

