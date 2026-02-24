al circolo aurora di arezzo ci sono le bandiere della pace

La mostra “Le bandiere della pace” si tiene al Circolo Aurora di Arezzo, dopo che la Fondazione Valore Lavoro e RAPD hanno deciso di sensibilizzare sul tema con esposizioni di bandiere provenienti da tutto il mondo. La raccolta include pezzi realizzati da diversi artisti e associazioni, che rappresentano la speranza di un mondo più unito. La presenza di queste bandiere invita i visitatori a riflettere sul significato della pace e sulla sua importanza.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Si sta svolgendo al Circolo Aurora di Arezzo la mostra promossa da Fondazione Valore Lavoro con RAPD “ Le bandiere della pace “. Un sabato pomeriggio, 21 febbraio ’26, di bandiere e parole di pace all’AURORA di Arezzo, con mostra e recital per la Pace, con le bandiere delle donne contadine di Certaldo, le bandiere arcobaleno sui pagliai delle case coloniche toscane, la bandiera della Pace di Aldo Capitini con le letture della Pace contro l’odio della guerra, con le parole degli amici della RETE ARETINA PACE e DISARMO sulla 3a Marcia della PACE di Arezzo del 7 marzo ’26, con le musiche di Paolo Pecchi e le note di “ Imagine “ e “ Generale “. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le bandiere della pace. La loro storia all’AuroraNel 1949, l’Italia si unisce al movimento internazionale dei Partigiani della pace a causa delle tensioni postbelliche e della paura di un nuovo conflitto globale.

In mostra all’Aurora la storia delle bandiere della pace degli anni ’40 e ‘50Arezzo ospita una mostra dedicata alle bandiere della pace degli anni ’40 e ’50, perché queste stoffe raccontano le speranze di un'epoca difficile.

