Un rappresentante della Lega ha annunciato che parteciperà domani a una manifestazione del partito senza portare bandiere della pace, aggiungendo che le brucerebbe perché, a suo dire, sono state usate per scopi diversi. Ha inoltre specificato che assisterà all’evento in modo pacifico, ma senza portare simboli pacifisti. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sulla scelta di non utilizzare determinati simboli durante la manifestazione.

“Domani andrò alla manifestazione della Lega pacificamente ma senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei, perché sono servite a fare tutt’altro. Se porti le bandiere della pace e poi ti stacchi dai cortei, tiri le bombe e massacri le forze dell’ordine, sei un cialtrone”. Così a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, la deputata della Lega ed ex magistrata Simonetta Matone. La leghista #Matone oggi a #ugdp #RaiRadio1: "domani andrò in piazza a Milano senza bandiera della pace, quelle bandiere io le brucerei perché sono servite a fare tutt’altro. Porti le bandiere della pace poi ti stacchi dai cortei, tiri le bombe e massacri le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matone (Lega): “Domani a manifestazione senza bandiere pace, le brucerei”

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La deputata della Lega ed ex magistrata, Simonetta Matone: "Io le bandiere della pace le brucerei, le sventolano i violenti" - facebook.com facebook

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