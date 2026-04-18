Simone Cerasuolo svetta nelle batterie dei 50 rana ai Campionati italiani Pilato e Curtis rilanciano le loro quotazioni

Nell’ultima mattinata dei Campionati italiani assoluti di nuoto a Riccione, si sono svolte le batterie delle gare dei 50 rana. Simone Cerasuolo ha ottenuto il miglior tempo tra i concorrenti, mentre atleti come Pilato e Curtis hanno migliorato le loro prestazioni, rilanciando le proprie possibilità di accesso alle finali serali. La sessione mattutina si è conclusa con le qualificazioni per le finali che si terranno alle ore 18:00.

Si chiude il programma delle batterie agli Assoluti primaverili di Stadio del Nuoto di Riccione, con l’ultima mattinata che definisce i quadri delle finali delle 18:00. Una sessione densa di spunti tecnici e indicazioni in vista delle gare per il titolo, tra conferme, segnali di crescita e qualche sorpresa. I 50 rana, ormai stabilmente nel panorama olimpico, si confermano gara esplosiva e imprevedibile. In campo femminile, il miglior crono è di Anita Bottazzo, che chiude davanti a tutte in 30?34 e lancia un messaggio chiaro alla concorrenza. Alle sue spalle si rivede Benedetta Pilato: la primatista italiana (29?30) nuota un controllato 30?68. La pugliese va in cerca di riscatto dopo la mancata qualificazione nei 100 rana, pronta a giocarsi tutto in finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo svetta nelle batterie dei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato e Curtis rilanciano le loro quotazioni Notizie correlate Nuoto, Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani. Bene Ragaini, Deplano e LambertiCalato il sipario sulla sessione mattutina della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna in vasca Gregorio Paltrinieri! Cerasuolo e Pilato ritrovano i “loro” 50 ranaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti... Aggiornamenti e dibattiti Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italianiSimone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. oasport.it Un nuovo Simone Cerasuolo: Dopo l’oro di Singapore convinzione ed energie mentali triplicateIl potere della consapevolezza. Simone Cerasuolo è entrato in una nuova dimensione grazie a quell'oro nei 50 rana maschili nei Mondiali di Singapore ... oasport.it