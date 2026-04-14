Nuoto Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani Bene Ragaini Deplano e Lamberti
Nella mattinata di apertura dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Benedetta Pilato ha ottenuto risultati brillanti nelle batterie dei 100 rana, mentre altri nuotatori come Ragaini, Deplano e Lamberti hanno concluso le loro gare con tempi positivi. La sessione si è conclusa senza ulteriori incidenti o imprevisti, lasciando spazio alle finali previste nel pomeriggio. La competizione continua con diverse prove in programma nel corso della giornata.
Calato il sipario sulla sessione mattutina della prima giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella vasca romagnola si è iniziato a fare sul serio, proiettandosi poi a quello che accadrà nelle finali, a partire dalle ore 18:00. Una rassegna importante per l’assegnazione dei titoli nazionali, ma anche per la qualificazione agli Europei di Parigi, evento clou di questa stagione. Nei 50 dorso uomini, privi di Thomas Ceccon, Michel Lamberti (primatista italiano in coabitazione col campione veneto), ha mostrato segnali importanti, stampando sulla piastra il crono di 24?73, l’unico a infrangere il muro dei 25?. Un bel segnale di Lamberti in vista dell’atto conclusivo.🔗 Leggi su Oasport.it
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DIRETTA LIVE - Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono le più attese nella giornata di apertura degli Assoluti di nuoto a Riccione in una prima giornata con tante gare interessanti. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dalla Piscina Comunale - facebook.com facebook
2026 Italian Swimming Championship 4/14 - 4/18 Thomas Ceccon Carlos D'Ambrosio Simona Quadarella Benedetta Pilato etc x.com