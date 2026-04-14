Nuoto Benedetta Pilato brillante nelle batterie dei 100 rana ai campionati italiani Bene Ragaini Deplano e Lamberti

Nella mattinata di apertura dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Benedetta Pilato ha ottenuto risultati brillanti nelle batterie dei 100 rana, mentre altri nuotatori come Ragaini, Deplano e Lamberti hanno concluso le loro gare con tempi positivi. La sessione si è conclusa senza ulteriori incidenti o imprevisti, lasciando spazio alle finali previste nel pomeriggio. La competizione continua con diverse prove in programma nel corso della giornata.