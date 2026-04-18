La quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 è iniziata con le finali dei 50 rana maschili e femminili. Tra i partecipanti, c’è chi ha commentato di aver sperato in risultati leggermente migliori, annunciando comunque la propria partecipazione agli Europei. La manifestazione si svolge in una fase conclusiva che vede protagonisti i migliori nuotatori nazionali, pronti a confrontarsi nelle ultime gare in programma.

Si è aperta con le finali dei 50 rana maschili e femminili la quinta ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’ultimo atto maschile è stato conquistato da un brillante Simone Cerasuolo. Dopo un crono non entusiasmante in mattinata (27?00), il campione del mondo in carica si migliora dominando i 50 rana e qualificandosi agli Europei di Parigi. Crono di 26?51 per l’azzurro che prende subito vantaggio nella prima parte della vasca per poi continuare a spingere fino al tocco finale, leggermente ritardato. Secondo titolo nazionale per il classe 2003 dopo quello nei 100 rana. Ai microfoni di Rai Sport in zona mista, Cerasuolo ha così commentato la sua gara: “Prestazione abbastanza buona, pensavo di fare un po’ meno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Cerasuolo: “Pensavo di fare leggermente meglio, lavoro per gli Europei”

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