Dopo aver visto in azione gli atleti europei, ora tocca ai tifosi mostrare il loro entusiasmo. Durante le ultime competizioni, migliaia di supporter hanno riempito gli stadi, creando un’atmosfera vibrante e carica di energia. Ora, i fan devono sostenere le proprie squadre con passione e convinzione, rafforzando lo spirito europeo dello sport. La partecipazione e il tifo attivo sono fondamentali per rendere indimenticabili le emozioni delle competizioni. Solo così si può continuare a vivere appieno ogni vittoria e sconfitta.

Prendendo a prestito le parole di Massimo D’Azeglio si potrebbe dire: fatti gli atleti europei, bisogna fare i tifosi europei. Dei primi c’è grande abbondanza e qualità, e il medagliere ne è prova schiacciante. Dei secondi, i tifosi, che esultino abbracciandosi e cantando insieme l’Inno alla Gioia di Beethoven in verità ce n’è ancora pochi. Per la maggior parte hanno ancora l’abitudine di frammentarsi in entità separate. Un po’ come se un tifoso statunitense andasse a vedere i Giochi per sostenere solo gli atleti del South Dakota. Ma, a questo proposito, nella giornata di ieri, oltre al ripetersi del maggior bottino di medaglie per le ragazze e i ragazzi dell’Unione europea, è avvenuto a Milano un fatto che ha qualcosa al contempo di irritante, di tenero e di profetico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fatti gli atleti europei, bisogna fare i tifosi europei

