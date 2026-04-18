Silvia Salis si presenta con un aspetto curato e un’immagine da modella, alta, bionda e fisicamente tonica. La sua presenza è caratterizzata da un look sempre impeccabile, con una piega vaporosa dei capelli e un fisico atletico. Nel suo curriculum, la voce dedicata al giornalismo appare particolarmente curata, ma alcune informazioni sembrano essere state amplificate o esagerate rispetto a quanto documentato.

Silvia Salis si presenta bene, da vedere. Alta, bella, bionda, fisicata da martellista olimpionica, snella senza sconfinare nella magrezza e poi quella messa in piega vaporosa: insomma, è sempre perfetta. E poi elegante; non sbaglia mai un “outfit”, come si usa dire adesso, all’inglese, come se la moda non l’avessero inventata i francesi e migliorata gli italiani. Se proprio dobbiamo dirla tutta, pensiamo che il marito, il regista Fausto Brizzi, dovrebbe insegnarle a cambiare espressione, almeno ogni tanto, che ci pare un po’ fissa di sguardo, sia detto senza offesa, però certe foto restituiscono un’immagine un po’ alla Madame Tussaud, ma lì si può migliorare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, curriculum "gonfiato": cosa scrive alla voce "giornalismo"

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