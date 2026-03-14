Durante un concorso pubblico per un ruolo di alto livello nel settore della formazione professionale, le Fiamme gialle hanno sequestrato documenti e verificato che il curriculum di uno dei candidati risultava essere stato manipolato con titoli non conseguiti. L’indagine ha portato all’ispezione di materiali e alla sospensione delle procedure di selezione. L’ente pubblico coinvolto sta ora valutando le conseguenze delle irregolarità riscontrate.

Un concorso pubblico per un incarico di vertice nel settore della formazione professionale. Ma il curriculum – secondo le Fiamme gialle – è stato arricchito con titoli mai conseguiti. E i controlli non effettuati nei tempi previsti. La Gdf di Varese ha notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un funzionario e di un dirigente di un ente pubblico. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo: omissione di atti d’ufficio, truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. L’inchiesta, coordinata dalla Procura e dal Comando provinciale, è durata mesi per fare luce sulle anomalie della selezione. La procedura serviva ad assegnare un incarico di responsabilità, un ruolo di rilievo nell’organizzazione dell’ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carte false al concorso. Scala l’ente pubblico con il curriculum gonfiato. Funzionario nei guai

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