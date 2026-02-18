Sanremo 2026 | Piero Cassano premiato l’architetto del suono dei Matia Bazar onorato per 50 anni di musica italiana

Piero Cassano ha ricevuto il Premio DietroLeQuinte a Sanremo 2026, dopo aver contribuito con il suo talento a plasmare il suono di tante canzoni italiane. La decisione arriva in occasione dei suoi 50 anni di carriera, durante i quali ha scritto e prodotto pezzi diventati classici. La manifestazione si svolge in un contesto di grande festa per la musica italiana, con Cassano che si distingue come figura chiave nel panorama musicale.

Sanremo 2026: Piero Cassano, l'architetto del suono italiano, riceve il Premio DietroLeQuinte. Sanremo si prepara a celebrare un protagonista discreto ma fondamentale della musica italiana: Piero Cassano, cantautore, compositore e produttore, figura storica dei Matia Bazar. Lunedì 23 febbraio, durante il Press Golden Gala al Victory Morgana, riceverà il Premio DietroLeQuinte 2026, un riconoscimento al suo contributo di oltre cinquant'anni alla scena musicale nazionale. Un Percorso Artistico Radicato nel Territorio. Nato a Genova nel 1948, Piero Cassano ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana.