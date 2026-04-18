Siete fan di Dragon Ball? I giochi della serie sono finalmente in saldo su Steam approfittatene

I giochi della serie Dragon Ball sono ora disponibili a prezzo scontato su Steam, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le avventure dei loro personaggi preferiti. La promozione riguarda diversi titoli, che spaziano tra combattimenti intensi e scenari ispirati alla famosa saga. Questa iniziativa permette di accedere a una vasta gamma di giochi, molti dei quali sono stati rilasciati negli ultimi anni.

Chi è cresciuto tra onde energetiche, combattimenti spettacolari e trasformazioni leggendarie ora ha un’occasione concreta per tornare in azione. I videogiochi di Dragon Ball sono infatti protagonisti di una grande promozione su Steam, con sconti che rendono accessibili titoli anche molto recenti. Non si tratta di offerte isolate, ma di un’iniziativa ampia che coinvolge l’intero catalogo legato alla celebre serie. La promozione, lanciata da Bandai Namco, include numerosi giochi della saga, spesso accompagnati da contenuti aggiuntivi come DLC e pass stagionali. Questo significa che non solo è possibile acquistare i titoli principali a prezzo ridotto, ma anche espandere l’esperienza di gioco con nuovi personaggi, missioni e modalità.🔗 Leggi su Game-experience.it

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