La notizia arriva direttamente dal primo sondaggio globale ufficiale di Dragon Ball. Nonostante Goku sia il personaggio più amato dai fan, i dati mostrano che vince solo il 65% delle volte. Questo significa che spesso perde più di quanto si pensasse, lasciando sorpresa tra i seguaci della serie.

Il primo sondaggio globale ufficiale di Dragon Ball incorona Goku come personaggio più amato, ma svela un dato sorprendente: il suo tasso di vittorie è solo del 65%. Per quarant'anni, abbiamo visto Goku rialzarsi in Dragon Ball sempre, trasformarsi e salvare il mondo all'ultimo secondo. Eppure, i numeri ufficiali raccontano un Goku diverso da quello che vive nella memoria collettiva: tra sconfitte, pareggi e battaglie "irrisolte", Goku diventa meno imbattibile, più umano, sorprendentemente. perdente. Il sondaggio globale di Dragon Ball e il mito (im)battibile In occasione del Dragon Ball Genkidamatsuri, il franchise di Dragon Ball ha pubblicato i risultati del primo sondaggio mondiale ufficiale dedicato ai personaggi della saga. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dragon Ball rivela ufficialmente che Goku è più perdente di quanto i fan ricordassero

Approfondimenti su Dragon Ball Goku

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Dragon Ball Goku

Argomenti discussi: L'Anime Japan 2026 rivela tutti i panel: cosa aspettarsi dall'evento di marzo; One Piece, Oda rivela il potere di un'arma leggendaria: ecco tutti i dettagli; Dragon Ball Super | Beerus arriva il remake ufficiale della saga del Dio della Distruzione.

Dragon Ball rivela ufficialmente che Goku è più perdente di quanto i fan ricordasseroIl primo sondaggio globale ufficiale di Dragon Ball incorona Goku come personaggio più amato, ma svela un dato sorprendente: il suo tasso di vittorie è solo del 65%. movieplayer.it

Goku sta per tornare: annunciato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, sequel ufficialeDragon Ball Super annuncia il ritorno dell'anime con l'arco di Moro con il sequel intitolato The Galactic Patrol. drcommodore.it

Dragon Ball Super è un'occasione sprecata Analisi di come la filosofia narrativa di DBZ avrebbe potuto rendere il sequel un altro capolavoro. - facebook.com facebook

Ma che gioco sarà esattamente Dragon Ball Age 1000 Un po' Xenoverse 3, un po' DB Online x.com