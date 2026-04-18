A Siena, il ricordo di Alexander Manninger si fa vivo nel cuore dei tifosi e della città. La mattina di aprile, allo stadio Franchi, si è sentita nuovamente la sua voce, quella di un portiere che ha lasciato un segno importante nel club. La sua figura viene ricordata come un campione e un uomo che ha rappresentato la squadra con dedizione e passione, diventando un simbolo per molti.

‘Ordineeeeee!’. Riecheggia al Franchi, in una tarda mattinata soleggiata di aprile, la voce di Alexander Manninger. E si accavallano i ricordi. I ricordi di quel ragazzone biondo, con i tratti del volto a tradire le origini, austriache. Come l’accento, tedesco. Mani forti, forgiate dal lavoro del legno, passione coltivata fin da ragazzo e compagna di vita negli ultimi giorni. Mani forti, per proteggere la porta della Robur, in quegli anni pazzeschi, lontani anni luce, eppure così vividi nel cuore e nella memoria. Giunto sulla pietra serena dopo un lungo pellegrinaggio in giro per l’Italia e per il mondo, in bianconero, Manninger, ha trovato la sua giusta dimensione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena piange Manninger. Campione e grande uomo per sempre bianconero

Notizie correlate

Manninger, il cordoglio della Juve: «Oggi salutiamo non solo un grande portiere, ma un uomo dai valori rari»di Francesco SpagnoloManninger, la Juventus attraverso un comunicato ha ricordato l’ex portiere dei bianconeri con delle parole davvero importanti.

Leggi anche: Il Bologna piange Manninger, l'ex portiere rossoblù morto a soli 48 anni

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Siena piange Manninger. Campione e grande uomo per sempre bianconero; Quel giorno in cui il compianto Alex Manninger ... giocò con l'Asti Calcio; BREAKING - Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger; La Corte d'Appello conferma la condanna a 6 anni per Manolo Portanova per violenza sessuale.

Siena piange Manninger. Campione e grande uomo per sempre bianconeroIncredulità e sgomento per il tragico incidente che gli è costato la vita. La città che lo adottò, i compagni dell’incredibile avventura con la Robur. e il mondo del calcio esprimono dolore e cordogli ... lanazione.it

Il calcio piange Manninger: aveva vissuto la ricostruzione della Juventus, poi ha scelto di fare il falegnameAlla Juventus per quattro anni, in Italia anche con Bologna, Torino, Fiorentina e Siena. Era tornato alle origini: Orgoglioso di aver fatto un'altra professione. goal.com

Il calcio piange Alexander Manninger, ex portiere di Juventus, Torino, Siena e Fiorentina e anche dell'Arsenal in Premier. L'ex nazionale austriaco è morto a 48 anni in un incidente vicino Salisburgo. Dall'ex compagno Buffon e della Serie A il cordoglio per la s - facebook.com facebook