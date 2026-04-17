Il Bologna piange la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere rossoblù morto all’età di 48 anni. La sua carriera con il club si è concentrata in quattro partite disputate contro Brindisi e Udinese. La notizia della morte dell’ex giocatore ha suscitato cordoglio tra i tifosi e la società. Non sono state diffuse ulteriori dettagli sulle cause della scomparsa.

Bologna, 17 aprile 2026 – Brindisi e Udinese. Due squadre, quattro partite. Dicono questo le statistiche di Alexander Mannigner con la maglia del Bologna. Eppure l’ex portiere austriaco, meteora di fatto con la maglia rossoblù, ha avuto una carriera lunga e impreziosita anche da diverse soddisfazioni ma una vita spezzata presto. A soli 48 anni, per un incidente nei pressi della sua Salisburgo dove è stato travolto da un treno mentre con la sua auto stava attraversando un passaggio a livello senza barriere. Lontano dal mondo del calcio da quando si era ritirato, era sempre stato molto schivo e aveva sottolineato più volte come questo sport non gli appartenesse più.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna piange Manninger, l'ex portiere rossoblù morto a soli 48 anni

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