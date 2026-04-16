La Juventus ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex portiere Manninger, ricordandolo come un uomo dai valori rari e come un grande atleta. In un comunicato ufficiale, il club ha rivolto parole di rispetto e stima nei confronti di chi ha vestito la maglia bianconera con dedizione. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno condiviso il ricordo di un portiere apprezzato sul campo e rispettato fuori.

di Francesco Spagnolo Manninger, la Juventus attraverso un comunicato ha ricordato l’ex portiere dei bianconeri con delle parole davvero importanti. Le ultime. La morte di Manninger ha sconvolto l’intero mondo del calcio. E la Juventus attraverso un comunicato ha voluto ricordare l’ex estremo difensore. «Tutta la Juventus, i suoi tifosi e l’intero mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di Alexander Manninger, tragicamente scomparso all’età di 48 anni. Arrivato a Torino nell’estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manninger, il cordoglio della Juve: «Oggi salutiamo non solo un grande portiere, ma un uomo dai valori rari»

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