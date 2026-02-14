brignone e goggia gran finale domani si chiude con il gigante

Brignone e Goggia si preparano per il grande finale di Cortina, dove domani si disputa il Gigante. La neve fresca che cade questa notte potrebbe rendere la pista più difficile, mettendo alla prova le campionesse italiane. Le due atlete si allenano intensamente in vista della gara decisiva, sperando di conquistare un altro podio.

Una leggera nevicata su Cortina che si prepara all’ultimo grande appuntamento delle Olimpiadi per le nostre star. Federica Brignone e Sofia Goggia sono attese al gran finale, l’ultimo ballo sull’Olympia delle Tofane dove la tigre ha conquistato un oro fantastico e la bergamasca un bronzo lasciando qualche rimpianto per l’errore che l’ha fatta uscire di pista nel giorno del trionfo di Federica. Non c’è tempo per guardarsi indietro e la Brignone è pronta per la gara che ama di più: “Dopo la vittoria in supergigante sono state due giornate emotivamente bellissime ma toste, in cui la gente mi ha fatto sentire tutto il suo affetto le parole della neocampionessa olimpica -. 🔗 Leggi su Panorama.it

Domani si svolge la gara del Gigante femminile a Cortina, e Federica Brignone ha detto di sentirsi in forma, mentre Sofia Goggia spera di mantenere la sua autenticità sulla neve.

Con il ritorno di Federica Brignone in gigante, si riapre un nuovo scenario per Sofia Goggia, che quest'anno si confronta con una concorrenza rafforzata.

