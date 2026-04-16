Violenza in centro i giovani non ci stanno Presidio davanti al Teatro Regio | Viviamo in un forte clima di paura

Venerdì 17 aprile alle 17 si terrà un presidio davanti al Teatro Regio di Parma, promosso da alcuni giovani per denunciare l’aumento di episodi di violenza in centro città. L’iniziativa nasce in risposta alle recenti vicende che hanno coinvolto giovani aggressori, generando un clima di insicurezza tra i residenti e frequentatori della zona. L’evento mira a portare l’attenzione sulla problematica e a sensibilizzare l’opinione pubblica.