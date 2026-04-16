Violenza in centro i giovani non ci stanno Presidio davanti al Teatro Regio | Viviamo in un forte clima di paura
Venerdì 17 aprile alle 17 si terrà un presidio davanti al Teatro Regio di Parma, promosso da alcuni giovani per denunciare l’aumento di episodi di violenza in centro città. L’iniziativa nasce in risposta alle recenti vicende che hanno coinvolto giovani aggressori, generando un clima di insicurezza tra i residenti e frequentatori della zona. L’evento mira a portare l’attenzione sulla problematica e a sensibilizzare l’opinione pubblica.
Venerdì 17 aprile alle ore 17 si terrà un presidio davanti al Teatro Regio di Parma per denunciare la situazione di insicurezza legata agli ultimi episodi di cronaca, che hanno riguardato giovani violenti. "Scrivo a nome di un gruppo di giovani di Parma - scrive alla nostra redazione Ryan Musso.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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