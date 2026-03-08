A San Pancrazio i nomadi hanno dichiarato di sentirsi insicuri e di prevedere un aumento dei reati nella zona. Secondo quanto riferito, fino a poco tempo fa il quartiere era considerato sicuro, ma ora la percezione è cambiata. Le persone che vivono nel quartiere condividono questa visione e temono che la situazione possa peggiorare.

"Fino a ieri ci sentivamo sicuri, ora per niente ma non solo noi: tutto il quartiere. Se da tempo in questa zona non si registravano reati, ora siamo certi che non sarà così". A parlare è Pietro Ribezzi, uno dei residenti di San Pancrazio, la frazione dove sono stati spostati all'improvviso i componenti della famiglia rom allontanata venerdì mattina dall'accampamento abusivo di San Matteo. I residenti della frazione hanno inviato una lettera a Comune e Curia per chiedere 'garanzie' non solo sulla sicurezza della zona ma anche sulla 'cura' della stessa, affinché non precipiti nel degrado. "Noi viviamo a ridosso della parrocchia – afferma il cittadino – e nel terreno della stessa sono stati posizionati i mezzi, tra camper e roulotte, della famiglia rom.

© Ilrestodelcarlino.it - Nomadi, San Pancrazio in rivolta: "Ora non ci sentiamo più sicuri. I reati cresceranno? Certamente"

Servono i permessi di soggiorno. Poi saranno sistemati altroveL’assessora Maletti rassicura gli abitanti della frazione e il parroco dopo il blitz di venerdì Clima teso, in altre zone ci sono delle minacce. Per ogni problema fate riferimento a me. ilrestodelcarlino.it

Sgombero nomadi Tav, Lenzini (Pd) ringrazia tutti tranne Mezzetti: 'San Pancrazio soluzione di emergenza'Politica: Disponibili come Partito Democratico ad ascoltare e tenere informati tutti i cittadini dei territori interessati, a partire dalla parrocchia di San Pancrazio ... lapressa.it

