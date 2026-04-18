Il 16 aprile, all’interno della chiesetta della cooperativa Il Germoglio in via Bubba a Piacenza, si è svolto un incontro dedicato alla sicurezza e alla microcriminalità. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno discusso delle problematiche legate al degrado e alla tutela dell’ordine pubblico nel quartiere. L’obiettivo principale è stato approfondire le strategie di intervento e affrontare le criticità emergenti.

Il 16 aprile scorso, tra le mura della chiesetta della cooperativa Il Germoglio situata in via Bubba a Piacenza, si è concentrato un confronto serrato sulla gestione dell’ordine pubblico e la tutela dei cittadini. L’evento, organizzato da Italia Viva – Casa Riformista, ha il senatore Enrico Borghi presentare il proprio volume intitolato Sotto Attacco, trasformando la presentazione letteraria in un momento di analisi politica profonda sulle criticità che colpiscono la sicurezza nazionale e locale. La serata è stata aperta dai saluti istituzionali portati dall’assessore Adriana Fantini, mentre la conduzione dei lavori è stata affidata al giornalista Giuseppe De Petro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e microcriminalità: la sfida di Borghi contro il degrado

Notizie correlate

Porta San Pietro: degrado e microcriminalità minacciano il cuoreLa città di Reggio Emilia sta affrontando una crisi silenziosa e progressiva nell'area di Porta San Pietro, dove il degrado urbano minaccia...

Lotta a degrado e microcriminalità. Tre arresti in zona universitariaControlli a tappeto in zona universitaria e in Montagnola da parte di polizia e carabinieri, impegnati a contrastare i problemi legati a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Microcriminalità, il sindaco: Più prevenzione e sicurezza, ma Porto San Giorgio resta una città sicura; Sciacca, emergenza sicurezza. Il Pd chiede tavolo tecnico permanente - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Cronaca. Dalla sicurezza scolastica alla lotta alla microcriminalità per arrivare al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza: le 13 azioni di rilievo che hanno guidato il lavoro della Polizia locale di Cesena in questi anni; Litorale, oltre 100 furti solo d'estate: Tarquinia e Montalto di Castro sorvegliate speciali.

Microcriminalità, il sindaco: Più prevenzione e sicurezza, ma Porto San Giorgio resta una città sicuradi Matteo Bordacconi Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, è intervenuto sul tema della microcriminalità: episodi di spaccio, violenza e furti hanno visto un forte aumento negli ultimi an ... youtvrs.it

Sanzioni, sequestri e denunce a Forte dei Marmi: i controlli contro microcriminalità e abusivismoL’attività è stata svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza insieme alla Polizia Municipale. Identificate settanta persone ... luccaindiretta.it

Procede la conversione in legge del cosiddetto "decreto sicurezza" che interviene in particolare sulla diffusione di armi improprie tra i giovani, vietando in modo più tassativo la vendita di coltelli e strumenti pericolosi ai minori. - facebook.com facebook

Forum sicurezza e migrazione nel capoluogo altoatesino. @TgrRai #IoseguoTgr x.com