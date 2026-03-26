Lotta a degrado e microcriminalità Tre arresti in zona universitaria

Nella zona universitaria e in Montagnola sono stati effettuati controlli intensivi da parte di forze dell’ordine, con l’arresto di tre persone. Le operazioni sono finalizzate a contrastare attività di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno svolto verifiche per garantire la sicurezza dei residenti e degli studenti presenti nell’area.

Controlli a tappeto in zona universitaria e in Montagnola da parte di polizia e carabinieri, impegnati a contrastare i problemi legati a microcriminalità e spaccio e rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini. L’altro giorno, nel corso di un servizio ad alto impatto svolto anche da personale in borghese, gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco hanno identificato 123 persone e monitorato le zone maggiormente frequentate dagli studenti, con particolare attenzione alle ore serali. L’attività ha portato all’ arresto di due uomini per spaccio. Il primo arresto è avvenuto in via Petroni, alle 14 circa, quando due agenti in borghese del commissariato hanno individuato un cittadino tunisino che, accortosi di essere stato notato, è salito in sella a una bici provando ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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