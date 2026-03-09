Porta San Pietro | degrado e microcriminalità minacciano il cuore

A Reggio Emilia, nell’area di Porta San Pietro, si evidenziano segnali di degrado e presenza di attività di microcriminalità. La zona, che rappresenta un punto storico della città, mostra segni di abbandono e di usura, con spazi pubblici che appaiono trascurati e frequentati da persone coinvolte in comportamenti illeciti. La situazione interessa direttamente il cuore del quartiere e coinvolge residenti e visitatori.

La città di Reggio Emilia sta affrontando una crisi silenziosa e progressiva nell'area di Porta San Pietro, dove il degrado urbano minaccia l'identità storica del luogo. Giacomo Scillia, ex vice segretario provinciale di Confesercenti, ha lanciato l'allarme su questa zona specifica, descrivendo un abbandono che si manifesta attraverso saracinesche abbassate, attività commerciali in difficoltà e fenomeni di microcriminalità. Non si tratta solo del centro storico tradizionale, ma di un'area storicamente rilevante lungo la direttrice di Via Emilia San Pietro che sembra essere stata dimenticata dalle strategie amministrative.