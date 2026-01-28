La Germania ridimensiona le sue stime di crescita economica per il 2026. Il governo prevede ora che il prodotto interno lordo crescerà solo dell’1%, meno rispetto all’1,3% stimato in autunno. La decisione arriva mentre le preoccupazioni sull’andamento dell’economia si fanno più forti, anche a causa di fattori internazionali e di incertezza sui mercati.

Per il 2026, il governo ha abbassato le sue previsioni di crescita del Pil all'1%, in autunno, la previsione in autunno era ancora dell'1,3%.Per il 2027, il governo prevede ora una crescita dell'1,3%, rispetto all'1,4% precedente. "Il motivo di questa valutazione leggermente più cauta è il fatto che gli impulsi attesi dalle misure economiche e di politica finanziaria non si sono concretizzati così rapidamente e nella misura che avevamo previsto. Tuttavia, i dati indicano ora che si è verificata una netta ripresa", lo ha affermato la ministra dell'Economia Katherina Reiche presentando il rapporto per l'anno 2026.

© Imolaoggi.it - Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente al ribasso la previsione di crescita del Pil italiano per il 2026, stimando un incremento dello 0,7%, rispetto allo 0,8% previsto in precedenza.

