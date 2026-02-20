Sicilia | Sbloccata l’Isab ma restano dubbi su energia e forniture

Il governo ha deciso di sbloccare l’Isab di Priolo, dopo settimane di blocco. La riapertura mira a garantire le forniture di carburanti in Sicilia, ma le preoccupazioni sulla sicurezza energetica dell’isola restano vive. Le autorità assicurano che la distribuzione continuerà senza problemi, tuttavia molti operai e residenti temono ripercussioni a lungo termine. La questione rimane aperta, con interrogativi ancora senza risposta sulla stabilità del settore energetico locale.

Isab Priolo: Rassicurazioni del Governo sulla Distribuzione Carburanti, Ma Restano Interrogativi sulla Sicurezza Energetica Siciliana. La distribuzione di carburanti in Sicilia è tornata alla normalità dopo giorni di preoccupazione causata da rallentamenti nella raffineria Isab di Priolo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato che non vi è alcuna emergenza, monitorando attentamente la situazione produttiva dell’impianto, nodo cruciale per l’approvvigionamento energetico dell’isola e dell’intero Paese. La crisi, scaturita da un contenzioso tra Isab e Lukoil Italia, ha messo in luce le fragilità di un sistema dipendente da una singola infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

