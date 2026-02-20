Sicilia | Sbloccata l’Isab ma restano dubbi su energia e forniture
Il governo ha deciso di sbloccare l’Isab di Priolo, dopo settimane di blocco. La riapertura mira a garantire le forniture di carburanti in Sicilia, ma le preoccupazioni sulla sicurezza energetica dell’isola restano vive. Le autorità assicurano che la distribuzione continuerà senza problemi, tuttavia molti operai e residenti temono ripercussioni a lungo termine. La questione rimane aperta, con interrogativi ancora senza risposta sulla stabilità del settore energetico locale.
Isab Priolo: Rassicurazioni del Governo sulla Distribuzione Carburanti, Ma Restano Interrogativi sulla Sicurezza Energetica Siciliana. La distribuzione di carburanti in Sicilia è tornata alla normalità dopo giorni di preoccupazione causata da rallentamenti nella raffineria Isab di Priolo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato che non vi è alcuna emergenza, monitorando attentamente la situazione produttiva dell’impianto, nodo cruciale per l’approvvigionamento energetico dell’isola e dell’intero Paese. La crisi, scaturita da un contenzioso tra Isab e Lukoil Italia, ha messo in luce le fragilità di un sistema dipendente da una singola infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Sicilia: enti locali riformati, parità di genere in arrivo ma restano dubbi su sindaci e consigliere supplenti.
Leggi anche: Sicilia, ciclone Harry: aperti i ristori per le imprese, ma restano dubbi sull’adeguatezza dei fondi stanziati.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Almeno temporaneamente rientra in gioco Ludoil Energie, in attesa di risposte dal tribunale di Siracusa. Scongiurata, per il momento, l'emergenza carburanteAlmeno temporaneamente rientra in gioco Ludoil Energie, in attesa di risposte dal tribunale di Siracusa. Scongiurata, per il momento, l'emergenza carburante ... lasicilia.it
Isab, 'chiusa composizione negoziata, garantiamo stabilità al Paese'La raffineria Isab di Priolo ha comunicato di aver concluso la composizione negoziata della crisi, percorso che era iniziato nel gennaio dello scorso anno. (ANSA) ... ansa.it
Tg Sicilia - facebook.com facebook
Regione Siciliana, approvata delibera per avviare lo sblocco di 1,85 miliardi di avanzo x.com