Energia e carburanti la Sicilia nella tempesta globale

La Sicilia si trova coinvolta in un contesto di tensione globale legato a energia e carburanti, mentre il mondo attraversa un periodo di ripresa economica e instabilità geopolitica. Le fluttuazioni dei prezzi e le decisioni delle grandi nazioni influenzano direttamente l’isola, che si trova nel centro di uno scenario internazionale complesso e in rapido mutamento.

Mentre le potenze riscrivono le mappe, l’Italia arranca e la Sicilia osserva: strategica per tutti, tranne che per chi dovrebbe governarla Nel frastuono di un mondo che ritorna a logiche imperiali, tra democrazie incrinate e nazional-capitalismi in ascesa, l’Italia resta fragile ed esposta. La deglobalizzazione, celebrata come sovranità ritrovata, premia solo chi possiede industria e coesione — doti oggi scarse nel nostro sistema. Il Mezzogiorno rischia di diventare cuscinetto. La Sicilia appare più avamposto che soggetto: basi, energia, flussi. Eppure, avrebbe carte forti: transizione energetica, posizione, cultura. Manca la regia; resta l’inseguimento dell’emergenza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Energia in tempesta: la crisi mediorientale riporta la Russia al centro del mercato globaleIl Medio Oriente va a fuoco, ma il resto del mondo non è al riparo dalla nube di fumo in arrivo.

Crescere nella tempesta: come la prudenza del Governo consente all’Italia di reggere l’urto globaleBankitalia e Cgia lo confermano: la linea di politica economica improntata alla prudenza sta consentendo all'Italia di affrontare la fase globale più...

Aggiornamenti e notizie su Energia e carburanti la Sicilia nella...

Temi più discussi: Caro-energia, in campo il governo: convocato Mister Prezzi per i rincari di diesel e benzina; Carburanti e inflazione: Urso convoca la Commissione di allerta rapida il 6 marzo; Carburanti e bollette in aumento: il costo della guerra ricade sulle famiglie; Guerra in Iran, stangata su bollette e carburante: fino a 540 euro in più a famiglia.

Bollette luce e gas: la stima scende a +312 euro l’anno, ma carburanti in forte aumentoLe nuove stime indicano un aumento medio di 312 euro l’anno per luce e gas rispetto al periodo pre-crisi. Intanto benzina e diesel continuano a rincarare, con impatti fino a 167 euro per gli automobil ... facile.it

Carburanti, l’Ue affronta il caro-prezzi. Ecco come in Germania, Francia e GreciaCercare soluzioni rapide per contrastare il caro benzina. Ogni Paese dell’Unione Europea prova a combattere l’aumento dei prezzi adottando percorsi differenti. Nel mentre la presidente del Consiglio, ... ilsole24ore.com

L’allarme lanciato da Ance Brescia, Deldossi: «Non corre solo il costo dell’energia, ma aumentano anche bitume, acciaio e trasporti. Servono interventi urgenti» - facebook.com facebook

Commissario Ue: "Nuove misure per l'energia, ma c'è molto da fare" x.com