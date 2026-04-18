Siae niente luce in fondo al tunnel Arriva il concordato in bianco per fermare le richieste dei creditori

In questo periodo, Siae si trova ad affrontare una situazione difficile, con i creditori che continuano a fare richieste e nessuna soluzione all’orizzonte. Nei mesi scorsi, si era parlato di un possibile intervento di Invitalia, che sembrava molto vicino, con l’obiettivo di investire nel bilancio di Siae Microelettronica e delle sue controllate. Tuttavia, al momento, non ci sono segnali di una svolta positiva.

Questo inverno l’ingresso di Invitalia sembrava a un passo, insieme all’iniezione di capitali nel bilancio di Siae Microelettronica e delle sue controllate. Invece, l’iter per finalizzare un intervento pubblico volto al salvataggio delle società di via Buonarroti ha subìto l’ennesimo stop e la situazione è sempre più nera. I vertici del gruppo colognese, in crisi da ormai oltre due anni, stanno attualmente ricorrendo alla procedura di concordato in bianco, un iter che permette all’imprenditore in difficoltà di depositare una domanda di concordato preventivo senza un piano immediato, ottenendo una protezione legale immediata dai creditori. Questa procedura consente nel concreto di bloccare le azioni esecutive e cautelari per un periodo (60-120 giorni prorogabili) utile a predisporre una proposta definitiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Siae, niente luce in fondo al tunnel. Arriva il concordato in bianco per fermare le richieste dei creditori Notizie correlate Samb, non si vede luce in fondo al tunnel"Mala tempora currunt, sed periora parantur", "corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori", dicevano gli antichi romani. Infortunio Gimenez: luce in fondo al tunnel per l’attaccante. Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan, ultimissimePio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...