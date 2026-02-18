Infortunio Gimenez | luce in fondo al tunnel per l’attaccante Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan ultimissime

Santiago Gimenez ha subito un infortunio che ha tenuto il Milan con il fiato sospeso. Le sue condizioni sembrano migliorare e i medici stanno monitorando attentamente il recupero. Secondo fonti vicine alla società, il giocatore ha ripreso gli allenamenti leggeri e potrebbe tornare in campo tra alcune settimane. I tecnici sperano di rivederlo presto in forma, puntando a recuperarlo prima delle partite decisive. La sua ripresa rappresenta una buona notizia per il club rossonero.

