Infortunio Gimenez | luce in fondo al tunnel per l’attaccante Le sue condizioni e quando potrebbe tornare a disposizione del Milan ultimissime

Santiago Gimenez ha subito un infortunio che ha tenuto il Milan con il fiato sospeso. Le sue condizioni sembrano migliorare e i medici stanno monitorando attentamente il recupero. Secondo fonti vicine alla società, il giocatore ha ripreso gli allenamenti leggeri e potrebbe tornare in campo tra alcune settimane. I tecnici sperano di rivederlo presto in forma, puntando a recuperarlo prima delle partite decisive. La sua ripresa rappresenta una buona notizia per il club rossonero.

Infortunio Gimenez - Fermo ai box dallo scorso 18 dicembre per via dell'operazione alla caviglia, Santiago Gimenez sta lavorando ... Massimiliano Allegri ha aggiornato la stampa sulle condizioni di Santiago Gimenez alla vigilia della sfida contro il Pisa. L'attaccante messicano, fermo per infortunio, sta recuperando più rapidamente del previsto: «Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro