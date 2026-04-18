Si Wet Brush arriverà prestissimo anche in Italia finalmente

Presto anche in Italia sarà disponibile Wet Brush, un prodotto molto atteso nel settore dell’haircare. Il mercato sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, con un aumento di nuovi comportamenti di consumo e di attenzione alla salute dei capelli. Questa evoluzione si riflette nella richiesta di prodotti che promuovano la cura e il benessere dei capelli, portando a una maggiore varietà di opzioni sul mercato.

Siamo nel pieno di una trasformazione profonda del mercato haircare: compaiono sempre più nuovi comportamenti di consumo e, soprattutto, una crescente attenzione alla salute del capello. Per questo Wet Brush coglie l’occasione per presentarsi all’Italia grazie alla distribuzione esclusiva affidata a Idra. Il brand di haircare ha oltre 100 referenze attive e una presenza in più di 90 Paesi. Con la sua ampia offerta ampia riesce a soddisfare tantissime esigenze: dai capelli bagnati a quelli asciutti, oltre alle linee dedicate a specifiche texture. Presenti anche collezioni in edizione limitata e accessori complementari. Wet Brush sta per arrivare in Italia (e siamo già curiosi).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si, Wet Brush arriverà prestissimo anche in Italia (finalmente) Notizie correlate Leggi anche: Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro” Il nuovo tour dei Black Keys arriverà anche in Italia: appuntamento all’Alcatraz di MilanoDopo i due live italiani dello scorso anno, i Black Keys torneranno a esibirsi nel nostro Paese per un’unica data del loro nuovo tour Peaches ‘n... Approfondimenti e contenuti Si, Wet Brush arriverà prestissimo anche in Italia (finalmente)Siamo nel pieno di una trasformazione profonda del mercato haircare: compaiono sempre più nuovi ... msn.com L’americana Wet Brush accelera in Italia e affida la distribuzione a IdraNel pieno di una trasformazione profonda del mercato haircare, sempre più guidata da nuovi comportamenti di consumo e da una crescente attenzione alla salute del capello, Wet Brush rafforza la propria ... beauty.pambianconews.com