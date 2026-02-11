Il nuovo tour dei Black Keys arriverà anche in Italia | appuntamento all’Alcatraz di Milano

I Black Keys tornano in Italia con una data unica a Milano. Dopo i concerti dello scorso anno, la band americana porta il loro nuovo tour Peaches ‘n Kream all’Alcatraz il 10 settembre. I fan saranno felici di rivederli sul palco, pronti a ascoltare i loro successi e i nuovi brani.

Dopo i due live italiani dello scorso anno, i Black Keys torneranno a esibirsi nel nostro Paese per un’unica data del loro nuovo tour Peaches ‘n kream, che farà tappa all’ Alcatraz di Milano il prossimo 10 settembre. La tournée deve il suo nome al prossimo album in studio del gruppo, Peaches!, in uscita il 1° maggio per Easy Eye SoundWarner Records. Anticipato dal singolo You Got To Lose, includerà dieci tracce. Il nuovo album è stato registrato con tutti i musicisti presenti nella stessa stanza. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno fatto questa scelta per privilegiare l’interazione diretta tra loro e la spontaneità nell’esecuzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

