Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia e deputato, ha dichiarato che la resistenza di Daniela Santanchè potrebbe concludersi con un passo indietro invece che con una sfiducia formale. La sua opinione si basa sull’assenza di segnali che portino a un voto di sfiducia, suggerendo che la situazione si risolverà senza azioni ufficiali di questo tipo.

La resistenza di Daniela Santanchè sembra destinata a finire. Dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI e deputato meloniano dice: “Credo che non si arriverà alla sfiducia. La presidente del Consiglio ha chiesto un passo indietro. E penso proprio che arriverà”. Santanchè ha dato forfait a un appuntamento previsto oggi alla Camera questa mattina. Raccontano che sia barricata al ministero, che non voglia lasciare, che stia trattando (dal suo giro smentiscono). La mozione di censura nei confronti della ministra è stata presentata dalle opposizioni, è stata calendarizzata per lunedì, e FdI si troverebbe nella paradossale situazione di doverla votare o astenersi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro”

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