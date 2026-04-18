Si spacciavano per dipendenti della piattaforma ecologica e rubavano elettrodomestici e cavi in rame

Due persone sono state denunciate per aver si sono fatte passare per dipendenti della piattaforma ecologica e aver rubato elettrodomestici e cavi in rame. Il veicolo in questione entrava regolarmente nella piattaforma ecologica comunale di viale delle Industrie a Monza, ma all’interno si trovavano soggetti non autorizzati. La polizia ha accertato che questi individui agivano con l’inganno, entrando nel sito senza autorizzazione.

Il veicolo entrava e veniva quotidianamente nella piattaforma ecologica comunale di viale delle Industrie a Monza ma al suo interno vi erano soggetti estranei alla gestione dell'impianto. Dopo segnalazioni la polizia locale ha deciso di vederci chiaro e ha scoperto un ‘furbetto dei rifiuti' che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Dipendenti ENEL rubavano il rame nella centrale vicino Brindisi per rivenderlo, trovati con due tonnellateDue dipendenti denunciati e quasi due tonnellate di rame recuperate: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la... Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioIgnoti ladri tornano a colpire nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove nella notte sono stati rubati i cavi in rame della linea di bassa...