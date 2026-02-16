Due dipendenti ENEL sono stati denunciati dopo aver rubato quasi due tonnellate di rame nella centrale di Cerano, vicino a Brindisi. La polizia ha trovato il materiale nascosto in un deposito vicino all’impianto, dove i ladri avevano cercato di nasconderlo prima di rivenderlo. La centrale è stata temporaneamente fermata per controlli, mentre gli investigatori continuano a indagare sulle modalità del furto.

Due dipendenti denunciati e quasi due tonnellate di rame recuperate: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la Centrale ENEL Federico II di Cerano. L’azione è stata portata a termine nella mattinata del 3 febbraio, quando sono stati scoperti e bloccati i responsabili di un articolato sistema di furto e ricettazione ai danni dell’azienda energetica. Furto di rame nell'azienda ENEL Il modus operandi dei responsabili Il fermo e il sequestro del rame La restituzione del materiale e le conseguenze legali Furto di rame nell’azienda ENEL Tutto ha avuto inizio quando l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, durante le consuete attività di controllo, ha notato un’insolita movimentazione di mezzi nei pressi dell’ingresso della Centrale ENEL di Cerano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dipendenti ENEL rubavano il rame nella centrale vicino Brindisi per rivenderlo, trovati con due tonnellate

Due persone sono state arrestate nell'Aretino con l’accusa di aver rubato capi di abbigliamento di lusso, successivamente rivendendoli nel loro negozio in Romania.

Il segretario generale della Cisl Taranto-Brindisi, Luigi Spinzi, ha richiesto un intervento tempestivo da parte del Governo riguardo alla centrale Enel di Brindisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.