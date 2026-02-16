Dipendenti ENEL rubavano il rame nella centrale vicino Brindisi per rivenderlo trovati con due tonnellate
Due dipendenti ENEL sono stati denunciati dopo aver rubato quasi due tonnellate di rame nella centrale di Cerano, vicino a Brindisi. La polizia ha trovato il materiale nascosto in un deposito vicino all’impianto, dove i ladri avevano cercato di nasconderlo prima di rivenderlo. La centrale è stata temporaneamente fermata per controlli, mentre gli investigatori continuano a indagare sulle modalità del furto.
Due dipendenti denunciati e quasi due tonnellate di rame recuperate: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso la Centrale ENEL Federico II di Cerano. L’azione è stata portata a termine nella mattinata del 3 febbraio, quando sono stati scoperti e bloccati i responsabili di un articolato sistema di furto e ricettazione ai danni dell’azienda energetica. Furto di rame nell'azienda ENEL Il modus operandi dei responsabili Il fermo e il sequestro del rame La restituzione del materiale e le conseguenze legali Furto di rame nell’azienda ENEL Tutto ha avuto inizio quando l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, durante le consuete attività di controllo, ha notato un’insolita movimentazione di mezzi nei pressi dell’ingresso della Centrale ENEL di Cerano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Rubavano abbigliamento di lusso nell'Aretino per rivenderlo in Romania, due arresti
Due persone sono state arrestate nell'Aretino con l’accusa di aver rubato capi di abbigliamento di lusso, successivamente rivendendoli nel loro negozio in Romania.
Centrale Enel, Cisl Taranto-Brindisi: "Governo risponda il prima possibile alla città"
Il segretario generale della Cisl Taranto-Brindisi, Luigi Spinzi, ha richiesto un intervento tempestivo da parte del Governo riguardo alla centrale Enel di Brindisi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rubavano rame destinato alla Centrale Enel Federico II: denunciati due dipendenti brindisiniUn vero e proprio traffico di metallo rosso ai danni dell'Enel: i cavi venivano poi depositati in un container, oltre 300 chili di metallo destinati al mercato nero ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Alcuni dipendenti avrebbero avviato un vero e proprio traffico di “metallo rosso” ai danni dell'Enel, sottraendo ingenti quantitativi di cavi destinati al mercato nero - facebook.com facebook
KASWALDER (CONSIGLIO PAT – PATT) * DOLOMITI ENERGIA: «BENE L’ASSORBIMENTO DEI DIPENDENTI DELLA EX-MARANGONI, ORA AVANTI CON LA STABILIZZAZIONE DEI CENTRALINISTI» x.com