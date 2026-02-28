Piacenza donna 81enne smaschera il raggiro dei bonifici istantanei ed evita una truffa da 20mila euro

A Piacenza, un’anziana di 81 anni ha evitato una truffa da 20.000 euro grazie all’intervento dei Carabinieri che hanno smascherato un tentativo di raggiro legato ai bonifici istantanei. Le indagini sono collegate a un altro caso di truffa già andato a buon fine. La donna ha riconosciuto i segnali e ha evitato di cadere nella trappola.

È stata sventata una tentata truffa ai danni di un'anziana di 81 anni a Piacenza, grazie alla prontezza della vittima e all'intervento tempestivo dei Carabinieri. L'episodio, avvenuto la mattina del 25 settembre 2025, è stato collegato a un'altra truffa riuscita nello stesso giorno, come ricostruito dalle indagini sui flussi di denaro. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell'ordine, la donna è stata contattata da un falso operatore che si è finto carabiniere, tentando di convincerla a effettuare un bonifico istantaneo di 20.000 euro per motivi di sicurezza. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima ha ricevuto un sms apparentemente inviato da un circuito di pagamento.